UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde bu akşam Ballkani ile karşılaşacak DG Sivasspor’da yönetim kurulu üyeleri konuk ekibin yöneticileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde bu akşam Ballkani ile karşılaşacak DG Sivasspor’da yönetim kurulu üyeleri konuk ekibin yöneticileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz, Asbaşkanlar Uğur Akkuş, Ömer Sepet, Mehmet Ali Topal, Mehmet Boyraz ve Elahattin Akyüz, bu akşam oynanacak Sivasspor - Ballkani maçı öncesi, Ballkani Başkanı Arsim Kabashi ve kulüp yöneticileri ile akşam yemeği yedi.

Başkan Otyakmaz, yemeğin ardından günün anısına misafir takım yöneticilerine plaket ve forma hediye etti.

Yemekte UEFA Delegesi Sojski Lukasz da yer aldı.