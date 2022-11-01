Kayseri’de amatör futbolcu, galip geldikleri maçın ardından kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi etti.

Kayseri’de amatör futbolcu, galip geldikleri maçın ardından kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi etti.

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grubun 5. haftasında Talasgücü Belediyespor ile Suvermez Kapadokyaspor karşılaştı. Talasgücü Belediyespor ile Suvermez Kapadokya arasında oynanan futbol maçı sonrası Talasgücü Belediyespor’un 23 yaşındaki futbolcusu Erkan Kapar, kız arkadaşı Kader Köşk için arkadaşlarıyla birlikte bir sürpriz gerçekleştirdi. 1 yıldır beraber olduğu kız arkadaşı Kader Köşk’e maçın ardından sahaya davet eden Erkan Kapar, diz çökerek yüzüğü çıkartarak evlilik teklifi etti.

Kader Köşk’ün "evet" demesi sonrası takım arkadaşları genç çifti tebrik etti.