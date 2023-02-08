Kahramanmaraş Depremi’nin ardından Marmaris’ten yola çıkan, Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (MABKE) Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde katıldığı arama kurtarma çalışmasında 2 küçük çocuğu enkazdan canlı olarak kurtardı.

Kahramanmaraş Depremi’nin ardından Marmaris’ten yola çıkan, Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (MABKE) Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde katıldığı arama kurtarma çalışmasında 2 küçük çocuğu enkazdan canlı olarak kurtardı.

Afetlerde arama kurtarma çalışması gerçekleştirmek amacıyla Marmaris Belediyesi bünyesinde kurulan Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’nden (MABKE) 6 kişilik bir grup 6 Şubat Pazartesi sabahı arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. Gerekli malzeme ve teçhizatla zorlu bir yolculuğun ardından Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaşan ekip, AFAD ekipleriyle koordineli bir şekilde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir enkazda çalışmaya başladı. Enkazın altında bir hayat belirtisi arayan ekip, depremin ardından 52. saatte Eymen (3) ve Esra (7) adında iki küçük çocuğu enkazdan sağ olarak kurtarmayı başardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (MABKE) Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin ardından Antakya’ya geçti.

Tüm gücüyle depremzedelerin yanında olacaklarını belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise “Arama kurtarmada eğitimlerini tamamlayan ve her an hazır durumda olan MABKE’nin destek olduğu çalışmalarda enkazdan iki küçük çocuğumuzun canlı olarak çıkarıldığı haberini büyük bir sevinçle aldık. Ekibimiz buradan Antakya’ya geçerek çalışmalara destek olmaya devam edecek. Tüm ekiplere kolaylıklar diliyoruz ve umudumuzu kaybetmeden alacağımız güzel haberleri bekliyoruz” dedi.