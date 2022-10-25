Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (MABESEM) 2022-2023 yılı kurs faaliyetlerine başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (MABESEM) 2022-2023 yılı kurs faaliyetlerine başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Sanat ve Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyette olan kurslarıyla binlerce kursiyere hizmet veriyor. Aktif olarak 36 branşta 100’e yakın kursun olduğu merkezde yaklaşık 5 bin kursiyer eğitim alıyor.

MABESEM’deki kurs faaliyetleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Dr. Murat Kılınç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın destekleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Kılınç, “Resim, müzik, el sanatları, tiyatro alanlarında sanat merkezimizde eğitimler veriyoruz. Tabi sadece sanat merkezimizde eğitim vermiyoruz. Semt Konaklarımızda da eğitimler veriyoruz. Farklı dallarda birçok alanda eğitimlerimiz devam ediyor. 2021-2022 yılı döneminde Sanat Merkezlerimizde ve Semt Konaklarımızda 10 binin üzerinde eğitim alan kursiyerlerimiz vardı. Bu kursiyerlerimizin belli bir kısmı da yükseköğretim sınavlarına giriyor. Yükseköğrenim sınavlarımıza giren öğrencilerimizin başarı oranları yüzde 85 oranında. 36 ayrı branşta hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri içinde ve dışında olmak üzere MABESEM’de 7 gün kursiyerlere hizmet veriyoruz.

2022-2023 sezonunda farklı alan ve farklı branşlarda birçok kurs açılacak. Halk Eğitim Müdürlüğü ve Sanat Merkezlerinde görevli öğretmenlerimizin yürüttüğü kurslar da var. Müzik alanında piyano, keman, bağlama ve bağlamanın çeşitleri gibi, resim alanında kara kalem, yağlı boya gibi farklı alanlarda ve farklı dallarda eğitim veriyoruz” dedi.