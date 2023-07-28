Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri’nde (MABEM), eğitim gören öğrenciler, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) başarıyı yakaladı.

Birçok öğrencinin ücretsiz olarak eğitim gördüğü MABEM’deki öğrenciler, aldığı eğitimler neticesinde LGS’de başarılı sonuçlar elde ettiler. Burada eğitim alan 263 öğrenci, LGS’de başarılı oldu.

LGS’ye hazırlanmak için Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Semt Konakları ve Eğitim Merkezleri’ndeki kurslara katılan öğrencilerin başarıları, dikkat çekti. Kurslara katılan 16 öğrenci Fen Liselerini, 32’si merkezi yerleştirmeyle olmak üzere 160 öğrenci Anadolu Liselerini, 6 öğrenci merkezi yerleştirme olmak üzere 50 öğrenci Mesleki ve Teknik Anadolu liselerini, 9’u merkezi yerleştirmeyle olmak üzere 25 öğrenci Anadolu İmam Hatip Liselerini, 8 öğrenci Sosyal Bilimler Liselerini ve 4 öğrenci de Spor Liselerini kazandı. MABEM’de eğitim gören 263 öğrenci, LGS yerleştirmelerinde başarılı oldu.