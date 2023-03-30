Genel İş 8 No’lu Şube üyesi Karşıyaka Belediyesi işçileri, maaşların eksik ödenmesi ve zamanında yatmaması nedeniyle iş bıraktı. Karşıyaka Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde başlatılan iş bırakma eylemi sonucu, Karşıyaka sokakları çöple taştı.

DİSK’e bağlı Genel İş 8 No’lu Şube üyesi Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. ve Personel A.Ş. işçileri, maaşların eksik ödenmesi ve zamanında yatmaması nedeniyle çeşitli eylemlerine devam ediyor. Karşıyaka Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde 20.00-04.00 vardiyası işçileri ile 15.00-23.00 vardiyası işçileri iş bırakma eylemi düzenledi. İşçiler, şantiye alanında bir araya gelerek “Şalter inecek bu iş bitecek” sloganları attı. Öte yandan, iş bırakma eylemi sonrası ilçede çöpler toplanmadı. Sivil kıyafetli sivil araçlı kişilerin Karşıyaka Çarşısı’nda çöp topladığı haberi gelmesi üzerine bölgeye giden işçilerin, bu kişilere engel olmaya çalıştığı öğrenildi.