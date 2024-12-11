Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir kişi maaş alamadığını iddia ederek binanın çatısına çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Besni ilçesinin Ali Erdemoğlu Mahallesi’nde yapımı devam eden konutlarda çalışan C.A. isimli işçi, maaşını alamadığını iddia ederek yaptıkları konutun çatısına çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından C.A., ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.