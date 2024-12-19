Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Maarif Modeli Değerlendirme Toplantısı," Beylerbeyi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Demir, akademisyenler, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Yeni öğretim programlarının uygulanmasındaki süreçleri değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Hasan Başyiğit yaptı. Başyiğit, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 1, 5 ve 9. sınıflar için uygulanmaya başlanan yeni programların, öğretim yılı başında tamamlanan eğitimlerle sahaya aktarıldığını belirtti. Öğretmenlerin süreçte kazandığı deneyimlere vurgu yapan Başyiğit, karşılaşılan sorunların çözümü için akademik iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Sorunlara kademik çözüm önerileri sunulacak

Toplantıda, eğitim fakültesi ve öğretmenler arasında güçlü bir iş birliği geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Başyiğit, DPÜ Eğitim Fakültesi’nin katkılarıyla veri toplanacağını ve bu veriler ışığında bakanlığa çözüm önerileri sunulacağını kaydetti. Prof. Dr. Metin Demir ise öğretmenlerin yeni programlara dair tecrübe kazandığını, ancak uygulama sırasında yaşanan sorunların çözümü için akademisyenlerin rehberliğinin önemli olduğunu söyledi.

Farklı alanlardan akademik katılım

Türkçe, matematik, fen ve sosyal bilimler gibi farklı disiplinlerden uzman akademisyenlerin katılım sağladığı toplantıda, öğretmenlerin geri bildirimlerinin önemine dikkat çekildi. DPÜ Eğitim Fakültesi tarafından geliştirilen ölçme araçları ile öğretmenlerin yaşadığı sorunların sistematik bir şekilde raporlanacağı belirtildi. Bu raporların, eğitim kalitesini artırmak adına Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na iletileceği açıklandı.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başarıyla uygulanmalı"

Toplantıda konuşan Hasan Başyiğit, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin etkin bir şekilde uygulanmasının, ülkenin eğitim hedefleri açısından kritik olduğunu belirtti. Kütahya’da bu modelin doğru şekilde hayata geçirilmesi için çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ve akademisyenleri Kütahya’da ağırlayarak bilgi paylaşımını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Toplantının sonunda, öğretmenlerin programın geliştirilmesi sürecine aktif katılım göstermelerinin önemine vurgu yapıldı. Katılımcılar, soru-cevap bölümünde görüşlerini paylaşırken, akademisyenler ve öğretmenler arasında güçlü bir iletişim ağı oluşturulması gerektiği ifade edildi. Toplantı, iş birliğinin eğitim kalitesine olan katkılarının altı çizilerek sona erdi.