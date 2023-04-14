Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in Danışma Kurulunda yer aldığı Maarif Dergisinin yayınlanan 11. sayısı okurları ile buluşmaya devam ediyor.

6 kıtada 44 ülkede çok sayıda eğitim kurumu ile uluslararası alanda faaliyet gösteren ve 45 bin öğrencinin katıldığı vakıf tarafından yayınlanan uluslararası bir hedef kitleye hitap eden Maarif Dergisinin 11. sayısı yayınlandı. Maarif dergisinin 11. sayısında “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” konusu ele alındı.

Dergiyi okumak için; sayfa profilindeki web adresine girerek “Yayınlar” menüsünden Uluslararası Maarif Dergisi’ne erişim sağlanacağı belirtildi.