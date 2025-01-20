Adana’da ruhsatsız silah ticareti yaptığı öne sürülen 2 akraba yapılan operasyonla yakalandı. M4 tüfek ve el bombası yakalatan şüpheli suçu ölmüş amcasına atarken, tabanca yakalatan diğer şüpheli de ‘merakım vardı, yatağımın altında saklıyordum’ diye kendini savundu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Recep Ç. (32) ve akrabaları olan Enes Ç.’nin (20) ruhsatsız silahları olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis Recep Ç. ve Enes Ç.’nin Gülbahçesi Mahallesi’ndeki adreslerine operasyon yaptı.

Operasyonda Recep Ç.’nin evinin hemen bitişiğinde inşaat halindeki müstakil eve de giren Seyhan polisi, M4 piyade tüfeği, el bombası, 60 mermi, kar maskesi, cerrahi eldiven ele geçirdi. Recep Ç. inşaatın ölmüş amcası Şehmus Kaya’nın olduğunu belirtti. Polis inşaat halindeki evin kapısının anahtarlarını Recep Ç.’nin evinde buldu.

Enes Ç.’nin adresine de giren Seyhan polisi, ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirdi. Recep Ç. ile birlikte Enes Ç. ve yanındaki arkadaşı Y.K. (16) gözaltına alındı.

Suçu ölmüş amcasına attı

Recep Ç.’nin emniyetteki sorgusunda, “İnşaat amcamın, ölünce yarım kaldı. Uyuşturucu kullanmak için gelenler oluyordu. Kesinlikle tüfek bana ait değil, bir alakam yok” dediği öğrenildi.

“Merakım var diye aldım, yatağımın altında saklıyordum”

Evinde ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca yakalatan Enes Ç. de, “Merakım vardı, tanımadığım birinden satın aldım. Yatağımın altında saklıyordum” dediği öne sürüldü.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.