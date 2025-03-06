M1 Konya AVM, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara özel atölyelerle buluşturuyor. Geleneksel el sanatlarını keşfetme ve üreticiliği geliştirme fırsatı sunan etkinlikler, minik ziyaretçilere eğlenceli ve öğretici anlar yaşatacak.

Fiba CP’nin yönetim faaliyetlerini üstlendiği M1 Konya AVM, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklar için özel etkinliklerle buluşturuyor. 7-8-9 Mart, 14-15-16 Mart ve 21-22-23 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Ramazan temalı çocuk atölyeleri, minik ziyaretçilere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak.

Geleneksel sanatlarla keyifli atölyeler

Verilen bilgiye göre, Ramazan’ın birlik, beraberlik ve paylaşım duygularını pekiştiren etkinlikler, çocuklara geleneksel sanatlarla iç içe bir deneyim sunacak. 4-12 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği atölyeler, her gün 14.30, 15.10, 15.50 ve 16.30 saatlerinde düzenlenecek. Seanslar, her biri 25 kişilik kontenjanla sınırlı olacak.

Atölye programında ise çocukların hem el becerilerini geliştirebileceği hem de kültürel değerleri öğrenebileceği çalışmalar yer alıyor. Çocuklar, kağıt vitray ve pul mozaik yapımı gibi sanatsal etkinliklere katılabilecek. Kağıttan Karagöz ve Hacivat yapımı ile geleneksel gölge oyunlarını keşfedecek. Ramazan davulu yapımı etkinliği ile Ramazan coşkusunu yakından hissedecek. Hürrem takı tasarım yapımı ve makrome çalışmalarıyla üreticiliklerini geliştirecek. Mini ebrudan keçe başlık yapımı, Karagöz kalemlik yapımı ve ‘Hoş Geldin Ramazan’ kapı süsü yapımı gibi el sanatları etkinlikleriyle de Ramazan’ın ruhunu yaşayacaklar.

Ramazan ayının anlam ve önemini çocuklara keyifli bir şekilde aktaracak bu etkinlikler, hem geleneksel el sanatlarını keşfetmelerine olanak tanıyacak hem de üreticiliklerini geliştirmelerine katkı sağlayacak. Etkinlik alanında ayrıca, dönemin atmosferini yansıtacak bir çadır ve eski dönem kostümleriyle donatılmış bir fotoğraf çekim standı kurulacak.