Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından her yıl dönüşümlü olarak başkanlık görevinin üstlenildiği Mobil Telekomünikasyon Operatörler Derneği (m-TOD)’un yeni Yönetim Kurulu Başkanı, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç oldu.

Mobil iletişim alanında çağın gereklerine uygun olarak her alanda dijital dönüşüm hedefiyle 2016 yılında kurulan m-TOD’da bayrak değişimi yaşandı. Derneğin 2024 Olağan Genel Kurulu’nda, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç başkanlık görevini Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’dan devraldı.

“Hedefimiz, Türkiye’yi global teknoloji ekosisteminde bir çekim merkezi haline getirmek”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, telekomünikasyon teknolojileri ve özellikle de mobil iletişimin sadece bugünü değil, dijital çağın geleceğini de tasarlamaya devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Türkiye telekomünikasyon sektörünün öncü aktörleri olarak, insanımızın iletişim teknolojilerindeki ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılarken; küresel dijital dönüşüm çağında, ülkemizin konumunu güçlendirme sorumluluğuna sahibiz. Dernek olarak hedefimiz, teknoloji ekosistemindeki iş birliğini büyüterek, sektörümüzün tüm bileşenleri arasındaki ilişkiyi daha güçlü bir konuma taşımak. m-TOD başkanlığını üstlenmekten duyduğum mutluluğu ifade ederken, Sayın Engin Aksoy’a da geçmiş dönemdeki kıymetli çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.”

Türkiye’nin bilgi toplumu yolculuğuna katkı sunmak üzere 2016’da kuruldu

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından her yıl dönüşümlü olarak başkanlık görevinin üstlenildiği Mobil Telekomünikasyon Operatörler Derneği; Türkiye’yi mobil iletişim teknolojilerinde öncü, yenilikçi ve lider bir konuma ulaştırmak, sürdürülebilir projeler ile her alanda dijital dönüşüme ve ülkemizin bilgi toplumu yolculuğuna katkı sunmak amacıyla, 2016 yılından itibaren önemli çalışmalara imza atıyor.