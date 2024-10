GüzelEnerji çatısı altında faaliyetlerini sürdüren M Oil ile markalı motor yağı Valvoline iş birliğine gitti. M Oil, Valvoline lisansı ile İzmir fabrikasında üretime başladı.

OYAK Grup Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren GüzelEnerji’nin madeni yağ markası M Oil, 140’tan fazla ülkede hizmet veren küresel premium madeni yağ markası Valvoline ile iş birliğinde önemli bir adım attı. 1,5 yıl önce yapılan anlaşmayla Valvoline’i Türkiye pazarına kazandıran M Oil, Valvoline lisansı ile İzmir’de üretime başladı.

Valvoline’in münhasır ülke distribütörlüğü, üretim ve know-how değişimi hakları ile ilgili anlaşmayı geçen yıl Mayıs ayında imzalayan M Oil’in, İzmir fabrikasında gerçekleştirdiği üretim, oluşturulan ekonomik değer ve yakın dönem hedefleri düzenlenen basın toplantısında aktarıldı. 2008 yılından bu yana destekçisi oldukları İzmir’deki tarihi Smyrna Antik Kenti Agora’sında düzenlenen basın toplantısına ev sahipliği yapan OYAK Enerji Sektörü Grup Başkanı Yüksel Yılmaz, Türkiye’nin büyük ve köklü gruplarından biri olmanın verdiği sorumlulukla sürdürülebilir büyüme, verimlilik ve inovasyonu temel alan bir vizyonla faaliyet gösterdiklerini söyledi. Yılmaz, “OYAK Genel Müdürümüz Süleyman Savaş Erdem’in de her zaman dikkat çektiği ve her anlamda desteklediği gibi enerji sektörü OYAK için stratejik öncelik taşıyan bir alan. OYAK Enerji şirketleri olarak, güçlü yatırımlarla ülkemizin enerji ihtiyacına güvenilir, çevre dostu ve yenilikçi çözümler sunmaya odaklıyız. Elektrik üretiminden dağıtıma, akaryakıt ve madeni yağlardan yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren OYAK Enerji şirketleri, 30’un üzerinde ana sektörü doğrudan etkileyen alanlarda hizmet veriyor. Her birinde amacımız, Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkıda bulunmak ve enerji sektöründe sürdürülebilirliği ön plana çıkararak ülkemize fayda sağlamak” dedi.

25 premium ürün İzmir’de üretiliyor

Yüksel Yılmaz, ana markaları M Oil ve TotalEnergies ile sadece Türkiye’de değil ihracat pazarlarında da büyüyen GüzelEnerji’nin, dünyanın ilk motor yağı markası Valvoline ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde madeni yağ alanında hedef büyüttüğünü kaydetti. Yılmaz, şöyle devam etti: “GüzelEnerji’nin son dört yılda M Oil markasıyla gösterdiği büyüme, madeni yağ tarafına yaptığımız yatırımların ve sektöre duyduğumuz güvenin somut sonucudur. OYAK çatısı altında yüksek performans sergileyen M Oil, madeni yağlar pazarının güçlü bir oyuncusu oldu. Valvoline iş birliği ile sektördeki pozisyonumuz daha da güçleniyor. 150 yılı aşkın deneyimini Türkiye’ye taşıyan Valvoline markalı 25 premium ürünü burada üretmekten hem İzmir adına hem ülkemiz adına gurur duyuyoruz.”

Yılmaz, İzmir’de önümüzdeki dönemde Valvoline markalı madeni yağların üretileceği yeni bir fabrika yatırımıyla ilgili planı devreye aldıklarını da bildirdi.

Valvoline’in üretim üssü olacak

Toplantının ev sahiplerinden GüzelEnerji Genel Müdürü Mahmut Çil de M Oil’in OYAK çatısı altına dahil olduğu 2020 yılından beri sektörün genel büyümesinin üzerinde bir performans sergilediğini vurguladı. Valvoline ile lisans ortaklığının, stratejik büyüme hamlelerinin en önemli adımlarından birini oluşturduğunu ifade eden Çil, şunları söyledi: “Bu iş birliği çerçevesinde, Valvoline’in yenilikçi ve üstün nitelikli portföyünden ilk aşamada 75’in üzerinde ürünü 110 farklı ambalaj ile ülkemiz ve bölgemizin hizmetine sunduk. Büyük bir başarıyla gerçekleştirdiğimiz iş birliğimizin ikinci aşamasında, Valvoline’ın 25 farklı ürününü İzmir fabrikamızda üretmeye başladık. Otomotivden endüstriyel yağlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan ürünlerimizin sayısını kademeli olarak artırmayı planlıyoruz. Bu süreçte hem önemli bir yatırımı hem de know-how ve Ar-Ge deneyimini ülkemize kazandıracağız. Bu ürünleri sadece Türkiye pazarına değil, KKTC ve bölge ülkelere de ihraç edeceğiz. Bir sonraki aşamada, hedeflerimizin önemli bir halkası olarak yeni fabrikamızı faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Valvoline için ülkemiz üretim üssü haline gelecek.”

M Oil ve Valvoline markasıyla 2028 yılına kadar Türkiye madeni yağlar pazarından yüzde 8 ve üzeri pay almayı hedeflediklerini belirten Çil, “Valvoline markalı madeni yağlarda yüzde 3 pazar payına ulaşmayı planlıyoruz. Sadece Türkiye’de değil, Orta Doğu, Afrika ve Türki Cumhuriyetleri gibi stratejik bölgelerde aktif olacağız” dedi.

Valvoline Avrupa Genel Müdürü Andrew Peterman da Valvoline’in dünyayı ileriye taşıyan yeniliklere ilham vermeyi ve bu sayede geleceği mümkün kılmayı amaçlayan bir şirket olduğunu söyledi. OYAK Grubu şirketlerinden GüzelEnerji ile yapılan ortaklığın bu amaca hizmet ettiğini belirten Peterman, “Valvoline çok uzun yıllardır otomotiv ve endüstriyel çözümlerde bir uzman olarak biliniyor. OYAK ile yaptığımız yeni lisanslı üretim anlaşmamız yenilikçi bakışımızın bir örneği. OYAK gibi güçlü ortaklarımızla geleceğe birlikte bakma konusunda ortak bir ideali paylaşıyoruz. Türkiye’nin hem Valvoline Global, Aramco hem de GüzelEnerji için benzersiz bir stratejik konuma sahip olduğuna inanıyoruz. Sektörde ve bölgede büyüme hikayesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Sürdürülebilirlik ve enerji dönüşümü birlikte çıkacağımız yolculukta kritik öneme sahip. Dünyanın markalı ilk motor yağı olarak geleceğin teknolojilerinde yeteneklerimizi güçlendirmeye kararlıyız” dedi.