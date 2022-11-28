İslam Tarihi Yazarı M. Asım Köksal, vefatının 24. yılında Develi Kaymakamlığı, Kayseri Üniversitesi ve Develi Belediyesi tarafından organize edilen, Develi’nin Manevi Mimarlarından M. Asım Köksal Paneli ile anıldı.

İslam Tarihi Yazarı M. Asım Köksal, vefatının 24. yılında Develi Kaymakamlığı, Kayseri Üniversitesi ve Develi Belediyesi tarafından organize edilen, Develi’nin Manevi Mimarlarından M. Asım Köksal Paneli ile anıldı.

Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Müftüsü Yusuf Akkuş merhum M. Asım Köksal’ın akrabaları ve Develililerin katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ney dinletisiyle devam eden programda protokolün yaptığı selamlama konuşmaları sonrası merhum M. Asım Köksal’ın hayatını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfullah Cebeci’nin başkanlık yaptığı panelde Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Sabri Akpolat, “M. Asım Köksal’ın Diyanet İşlerindeki Serüveni” sunumuyla başladı. Asım Köksal’ı anlamak için o dönemki tarihi atmosferin iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan Akpolat, “Kâtip olarak başladığı kurumumuzda istişare heyetine kadar çıkmayı başarabilen kıymetli Asım Köksal Hocamız büyük bir azim ve zekaya sahipti” dedi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Yapıcı da, “İlmi ve Manevi Yönleriyle Asım Köksal” başlıklı tebliğini sundu. Slaytlar eşliğinde sunumunu yapan Yapıcı, “Öğrencilik yıllarımda sürekli kapısını aşındırdığım merhum Asım Köksal Hoca ilmi yönü olduğu kadar insani ve ahlaki meziyetleriyle de numune-i timsaldi. Ayrıca İslam’ı çocuklara şiirle anlatabilen ülkemizdeki ender şairlerdendir” dedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Salih Zengin, “M. Asım Köksal’ın Gözüyle Gençlik ve Manevi Değerler” konulu sunumunu yaptı. Günümüzde bilgiye ulaşmanın kolaylığından bahseden Zengin, “Muhtaç olduğumuz kimse ilmiyle amel eden emil kimsedir. İşte Asım Köksal Hocamız bunun en güzel örneklerinden birisiydi” vurgusunu yaptı.

Programın son panelisti ise “Asım Köksal’ın Siyer ve İslam Tarihi Alanına Katkıları” başlığıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cafer Acar oldu. Siyer ilminin yetim kaldığı bir dönemde Asım Köksal’ın yazdığı İslam Tarihi kitabıyla büyük bir boşluğu doldurduğunu belirten Acar, “İnşallah neslimizden de Asım Köksal Hocamız gibi ilme ve imana aşık gençler yetişir” diyerek sunumunu tamamladı.

Panelistlerin konuşmalarını tamamlamasının ardından program ilçe protokolü tarafından panelistlere plaket ve hediyeler takdim etmesiyle son buldu.