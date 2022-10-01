Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Başkanlığında yapılan seçimi mevcut başkan M. Arif Parmaksız kazandı.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Başkanlığında yapılan seçimi mevcut başkan M. Arif Parmaksız kazandı.

Yapılan seçimde 35 meslek komitesinin 23’ünü, 79 meclis üyeliğinden 50’sini kazanan M. Arif Parmaksız güven tazeledi. İki liste halinde yapılan seçimde 35 meslek komitesinin 23’ünü Parmaksız alırken, Yüksel Babaoğlu ise 12 meslek komitesini kazandı. 79 meclis üyesinden 50’sini Parmaksız ekibi kazanırken, 29’unu ise Babaoğlu ekibi kazandı.

Babaoğlu grubundan çıkamadı

Başkan adayı Yüksel Babaoğlu ile Alkan Kararmaz’ın yarıştığı 6. Meslek Grubu’nda kullanılan 84 oyun 42’sini Alkan Kararmaz, 42’sini de Yüksel Babaoğlu aldı. Sandıkta eşitlik yaşanınca, hangi isimlerin meclise gireceği yapılan kura sonucu belirlendi. Çekilen kurada sarı oy pusulası ile Kararmaz, meclise girerken Babaoğlu meclise giremedi. Meclise giremeyen Babaoğlu, seçimi kaybetti.