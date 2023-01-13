Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde günlerdir eylem yapan çevrecilerin büyük kısmı, Lützerath köyünden tahliye edildi.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde günlerdir eylem yapan çevrecilerin büyük kısmı, Lützerath köyünden tahliye edildi.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Erkelenz kasabasına bağlı "Linyit köyü" olarak da bilinen Lützerath’da, RWE enerji şirketine ait yer altı kömür yataklarının işletilmesine karşı çıkan çevrecilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sürüyor. Güvenlik güçleri, protestocuların büyük bir kısmını köyden tahliye etti. Bazı çevreciler kendilerini ağaçlara bağlarken, bazıları evlerin çatısına çıktı veya binalara saklandı. Tahliyeye direnen çevrecileri iş makineleriyle indiren güvenlik güçleri, çatılara çıkan ve evlere gizlenen protestocuların büyük bir kısmını gözaltına aldı. İki protestocu kazılan tünellerde saklanırken, güvenlik güçleri protestocuları tünelden çıkarma girişimini iptal etti. İki protestocunun tahliye sırasında kendilerini zincirlemesinin ardından operasyon sonlandırıldı.

"Lützeraht yaşıyor" girişimi, tünellerin 4 metre derinlikte olduğunu savunuyor

Aachen Polis Şefi Dirk Weinspach, "Yer altı toprak yapılarının ne kadar sağlam olduğunu bilmiyoruz. Oradaki hava akımının nasıl olduğunu da bilmiyoruz" diyerek durumun tehlikeli olabileceğine dikkat çekti. Weinspach, "Yer altı toprak yapılarının tahliyesinin ne kadar süreceği öngörülebilir değil. Çok dikkatli ilerlemek ve risk almamak da önemli olacak" ifadelerini kullandı.

Yerleşim yerlerinin büyük ölçüde temizlendiğini açıklayan polis sözcüsü, "Bugün mümkün olan en kısa sürede tüm yapıları temizlemek istiyoruz" dedi. "Lützerath yaşıyor" girişimi ise havalandırma sisteminin bulunan tünellerin 4 metre derinlikte olduğunu savunuyor.

Polis, dün 300’den fazla kişinin olay yerinden ayrıldığını açıkladı. Yaklaşık 70 kişinin kimliği belirlenirken, 6 kişi hakkında kolluk kuvvetlerine direnme ve mala zarar verme suçlarından dava açıldı. Öte yandan, yarın "Lützerath’a doğru" mottosu altında düzenlenecek gösteriye kalabalık bir katılımın olması bekleniyor.