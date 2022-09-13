İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın “Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi yasağı olur. Az evvel ziyaretçi sıralarına yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?” sözleriyle rencide ettiği şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk 80 yaşında yaşamını yitirdi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın “Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi yasağı olur. Az evvel ziyaretçi sıralarına yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?” sözleriyle rencide ettiği şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün davetli olarak meclise giden babası Asım Safitürk’ün bütçe görüşmeleri yapıldığı sırada çekilen fotoğrafı, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından, “Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi yasağı olur. Az evvel ziyaretçi sıralarına yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?” sözleriyle paylaşılmıştı. Türkkan’ın sosyal medya hesabından şehit babasını küçümseyen paylaşımına tepkiler çığ gibi büyümüştü. Paylaşımıyla rencide ettiği şehit Kaymakam babası Asım Safitürk, bugün akşam saatlerinde Sakarya’daki evinde hayatını kaybetti.

TBMM’ye girdikten sonra kendisinin Lütfü Türkkan tarafından hakarete uğradığı olayı anlatan Asım Safitürk, “Biz memlekete ağır bir bedel ödemiş vatandaşız. Milletimizden çok ilgi, alaka gördük, milletimizin meclisine gittik. Oraya gitmişken ben meclise girmek istediğimi söyledim. Milletvekillerinin dışındaki kişilerin, vatandaşların giriş yaptığı yerden meclise girdik. O esnada aşağıdan birisinin bana el salladığı söylenildi, ben de sevgi gösterisi sandım ve el salladım. Daha sonrasında televizyona düşmüş, benim için ‘bu herifte kim’ demiş. Ağır ve argo bir kelime bu olay yaşandığı zaman gereken cevabı verdik ama üzüldük tabii. Daha sonrasında telefonlar geldi bana ve tenkit ettiler onu, milletimiz sahip çıkıyor. O kadar milletvekili ve parti varken orada hiç kimse bir şey söylemedi hatta terörü destekleyen milletvekilleri bile bize laf atmadılar da İYİ Parti denen ve millete yakın görünen partiyi temsil eden bir milletvekilinin, şehit babasına ifadesi zor bir şey” ifadelerine yer vermişti.