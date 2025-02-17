Eskişehir’de duyarsız vatandaşlar, üzerinde ‘lütfen ellemeyin’ yazan kedi yuvasının tahrip olmasına neden oldu.

Tepebaşı ilçesi Ülkü Sokak’ta bulunan bir kedi yuvasına, kedilere zarar verilmemesi ve yuvanın amacına uygun kullanılması için not yazıldı. Yuva üzerine yazılan ‘Lütfen Ellemeyin’ ve ‘Kedileri Sevin ve Besleyin’ notları beklenilen farkındalığı oluşturmadı. Yazılan nota rağmen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, kedi yuvası kullanılamaz hale getirildi. Duyarsız vatandaşlar tarafından parçalanan kedi yuvası dikkat çekti.