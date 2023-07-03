Bursa’da lunaparkta iki grup arasında çıkan kavga kameralara yansıdı. Çarpışan araba pistinde birbirine giren iki grup pisti boks ringine çevirirken, duran çarpışan arabaların içerisinde kalan çocuklar korkulu gözlerle kavga eden şahısları izledi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Osmangazi ilçesi Reşat Oyal Kültürparkı içerisindeki lunaparkta meydana geldi. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Saldırganlardan biri diğer gruba yumruk sallayınca çarpışan araçların bulunduğu pist bir anda yerini boks ringine bıraktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredekilerin ihbarı üzerine polis ayırdı. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameralara yansıdı.