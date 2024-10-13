Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Lüleburgaz’da polis ekipleri kentteki huzur ve güvenliğinin sağlanması yönündeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde; 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör, 53 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet balistik yelek, 3.49 gram metamfetamin, 4.25 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uygulamada 5 şüpheliye adli işlem yapılırken, muhtelif suçlardan 3 aranan şahıs yakalanarak, işlemleri için adliyeye teslim edildi.