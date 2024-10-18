Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde okul kantinleri denetlendi.

Her gün binlerce öğrenciye ve öğretmene hizmet veren okul kantinlerinde Tarım ve Orman Müdürlükleri ekiplerince denetimler aralıksız sürüyor. Lüleburgaz ilçesinde öğrencilerin okulda sağlıklı gıda tüketmeleri ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları amacıyla okul kantinleri denetlendi. Muhtemel gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve öğrencilerin hijyenik ortamlarda alışveriş yapması amacıyla kontroller gerçekleştirilirken, Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda ürünlerini tek tek inceledi.

Denetimle ilgili yapılan açıklamada, "Lüleburgaz ilçemizde, güvenilir gıdaya erişimle ilgili eş zamanlı kantin işletmelerine yönelik denetimler, İlçe Müdürlüğümüzün teknik personellerince gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verildi.