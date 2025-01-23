Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde araç trafiğine kapalı alanda yayalar arasında motosiklet kullanan kişilere para cezası kesildi.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçenin farklı noktalarında denetimler yapan zabıta ekipleri, caddenin yayalara, bisikletlilere ve elektrikli araçların kullanımına açık olduğuna dikkat çekerek, motorlu araçların giremeyeceğini vatandaşlara anlattı. Zabıta ve polis ekipleri, motorlu araçlarıyla caddeye giren 33 sürücüye cezai işlem uygularken yasayı ve alınan kararları aktardı.

Ekipler, yayaların güvenliğini tehlikeye atanlara geçit verilmeyeceğini vurguladı.