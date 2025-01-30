Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Zincirleme kaza, D100 karayolu Yeni Sanayi sitesi mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan U’nun yönetimindeki otomobil, Tahir A’nın kullandığı otomobile arkadan çarptı. Ayhan U.’nun idaresindeki otomobile de Şinasi Ç. idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Şinasi Ç’nin kullandığı otomobile de Mehmet Ş. yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen 4 araçlı zincirleme kazada otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda trafiğin akışını kontrollü şekilde sağladı.

Dört otomobilin karıştığı zincirleme kazayla ilgili inceleme başlatıldı.