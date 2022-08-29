Sahil Güvenlik ekipleri sabah saatlerinde açık denizde hareket halindeki bir ticari yata gerçekleştirdiği operasyonda 23 düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan kaçırmaya çalışan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında ticari lüks yat ile düzensiz göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri yata operasyon düzenledi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.