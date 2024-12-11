Samsun’un Kavak ilçesinde lüks otomobilin tıra çarparak dorsesinin altına girdiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolu Üçhanlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman T.’nin kullandığı 05 ADY 583 plakalı BMW marka lüks otomobil, Hakan K. yönetimindeki 34 MBS 002 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasının ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.