Adana’nın Kozan ilçesinde akaryakıt istasyonuna girerken dumanlar çıkmaya başlayan otomobile istasyon çalışanları yangın tüpü ile müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Olay, ilçe girişinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana eldi. Alınan bilgiye göre, ismini vermek istemeyen sürücü, Adana’dan satın aldığı ikinci el 34 CKV 971 plakalı Volvo marka otomobili Kozan’a getirdi. İlçe girişinde arıza lambasının yanması üzerine en yakın akaryakıt istasyonuna giren sürücünün kullandığı araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Lüks otomobile ilk müdahaleyi istasyon çalışanları yangın tüpüyle yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, söndürme ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.