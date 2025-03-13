Üsküdar’da D-100 karayolunda BMW marka otomobil alevlere teslim olurken, yol bir süreliğine trafiğe kapandı.
Olay, Üsküdar ilçesi Çamlıca rampası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde meydana geldi. O.M. idaresindeki 34 DT 6161 plakalı BMW marka otomobil seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü, aracı durdurarak aşağı indi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: İHA