Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken otelin çatı bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Konak Mahallesi, Lefkoşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir otelin çatı bölümünde bilinmeyen bir sebeple çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa’da lüks bir otelin çatı kısmında çıkan yangın nedeniyle panik dolu anlar yaşandı.

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