Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde lüks konutlarda suya muhtaç yaşayan vatandaşlar, duruma tepki göstererek yetkililerden çözüm bekliyor.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde lüks konutlarda suya muhtaç yaşayan vatandaşlar, duruma tepki göstererek yetkililerden çözüm bekliyor.

Çerkezköy Tepe mevkiindeki lüks bir sitede yaşayan yüzlerce vatandaş, yaklaşık 2 yıldır su ve kanalizasyona muhtaç yaşıyor. Konutlarda yaşayan vatandaşlar, 21’inci yüzyılda suya ulaşamıyor. Sitenin önünde toplanan vatandaşlar tepki göstererek, bu durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istediğini belirtti.

9 blok 252 daireden oluşan sitede yaşayan vatandaşlar, en zaruri hakları olan suya ulaşamadıklarını belirtirken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 3 kez ihaleye çıktığını fakat ihaleye katılan firma olmayınca 3. kez iptal ettiğini ifade eden site yönetici Cenk Atakan, “Biz buraya geldiğimizde Trakya Bölgesi Gaz Dağıtım AŞ (GAZDAŞ) gazı vermiş, Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) elektriği vermiş, Telekom interneti vermiş ama belediyenin iştiraki olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) suyu vermemiş. Burada site yöneticisiyiz. Danışman firma olarak yönetim hizmetini biz veriyoruz. 2021 yılının temmuz ayında burada yönetim hizmetine başladık. O dönemde belediye ve TESKİ’ye suyumuz ve kanalizasyonumuz gelsin diye başvuruda bulunduk. Burada imalat yapılırken, imalat yapılması için gereken su olmadığı için sondaj vurulmuş. Bu sondaj yer üstü sularının da karıştığı, çok sağlıklı olmayan bir sondaj. Bu sondajla aldığımız su elektrikli eşyalara zarar veren, çok da sağlıklı olmayan bir su. Bu sondajla biz yaklaşık 14-15 aydır vatandaşa su teminini sağlıyoruz. Vidanjör hizmeti ile de suyumuzu alıyoruz ama geldiğimiz noktada artık doluluk oranları arttı, kuyu kaldırmıyor. Kapasitesi yetmiyor. Doğal olarak suyu dışarıdan temin ediyoruz” dedi.

“İhaleye katılan olmamış”

Atakan, en son kasım ayında belediye yetkilileri ile görüşmeye gittiklerini ifade ederek, “Bize nisan ayı için söz verdiler. ‘Nisan ayında suyunuzu vereceğiz’ dediler. Nisan ayında suyumuz verilmedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Çerkezköy Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile görüşmeye gittik, çözüm yok. Olay tam olarak TESKİ’nin ihale aşamasında tıkanıyor. TESKİ, 2 defa ihaleye çıkmış fakat katılan olmamış. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’ın da dediği gibi bu zaruri bir ihtiyaç. Bu işin ihaleye çıkan firmaya istediği fiyatla verilmesi gerekiyor çünkü burada vatandaş gerçekten mağdur. Şu an biz sadece su ve kanalizasyona kuyumuz olduğu halde 120 bin TL ödemek zorunda kalıyoruz. Kuyumuz olmasa bu maliyetler çok daha yukarı çıkacak” ifadelerini kullandı.

“Herkes dertli”

“Son noktaya geldik, bir yardım istiyoruz” diyen Atakan, “Buraya yakın bir yerde TESKİ’nin bir kuyusu varmış. Kuyunun betonarme işlemi, suyun dinlendirilme ve basılabilir hale getirilmesinin ardından su bize aktarılabilir. Burada İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) de bir su yeri var, biz dedik ki ’İSKİ, bu yeri TESKİ’ye versin, aralarında mahsuplaşsınlar.’ Böyle bir mahsup anlaşması olabilir. Biz buraya geldiğimizde GAZDAŞ gazı vermiş, TREDAŞ elektriği vermiş, Telekom interneti vermiş ama belediyenin iştiraki olan TESKİ, suyu vermemiş. Gerekçeleri ise ihaleye katılan olmaması. Burada vatandaşa yük biniyor. Biz de yönetim olarak çıkmaza girdik. Vatandaşın 21. yüzyılda en doğal hakkı olan su giderlerini karşılamak için çok yüklü bir maliyetle karşı karşıyayız. Dün akşam bir toplantı yaptık, artık herkes dertli” diye konuştu.

“En zaruri hakkımız olan suyu istiyoruz”

Sitede yaşayan vatandaşlar, “Suya ulaşamıyoruz. En zaruri hakkımız olan, yaşam hakkı olan suya ulaşamıyoruz. Taşıma suyla değirmen dönmez diye laf vardır biz taşıma suyla yaşam savaşı veriyoruz. Artık taşıma su da yeterli gelmiyor çünkü hane sayısı arttı, aidat parası olarak ödediğimiz bütün paralar taşıma suyuna ver kanalizasyon sorununa gidiyor. Çerkezköy’ün en lüks sitelerinden birinde yaşıyoruz. Biz bu sorunları baştan bilmiyorduk. İskan verilmiş, iskanı olan bir evin su ve kanalizasyon ihtiyacı da karşılanacaktır diye düşünerek buraya yaşamaya geldik ama susuz yaşanmıyor. En zaruri hakkımız olan suyu istiyoruz. Kanalizasyonlarımız dışarıya, ormana doğru akıyor ve toprağa karışıyor. Toprağa karışan su da kuyuya akıyor. Biz kuyudaki su bitmeden önce kuyudan su kullanıyorduk. Kuyudan kullandığımız suya kanalizasyon karışıyordu maalesef” dedi.

“Sürdürülebilir bir şey değil”

2021 yılında itibaren sitede yaşamaya başladıklarını belirten vatandaşlar, “Şu an site full dolu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ, suyu getiremediler. Temiz suyumuz yok. Kanalizasyon yok. Burada vatandaşların lağımı ormana akıyor. İnsanlar, kuyudan vidanjörle su kullanıyordu. Depoya ayda 120 bin TL’ye su geliyordu, hane başına 500 TL ediyor. Bu da karşılanabilir, sürdürülebilir bir şey değil” şeklinde konuştu.

“Hastalıklar da gelecek”

“Temizlik yaparken ıslak mendili daha çok kullanıyoruz” diyen bir vatandaş, “Su gitmesin diye bu yola başvurduk. Herkesin bütçesi de bir değil. Kiminin hastası var kiminin yeni doğmuş bebeği var. Herkes bir şekilde suya ulaşmak istiyor ama biz maalesef burada ulaşamıyoruz. Yarın öbür gün bizim yanımıza hastalıklar da gelecek. Ormana akıtılan kanalizasyon pisliğinden hayvanlar ile beraber bizim buraya hastalıklar geliyor. Biz su istiyoruz. Ben bu sitede kiracıyım. Ortalama 5-7 bin TL kira veriyoruz. Lüks bir sitede yaşıyoruz ama su yok. Makinelerimiz, kuyu suyu olduğu için bozuluyor. Sürekli ustalar ile irtibat halindeyiz. Yeni makine almaya korkuyoruz çünkü yine bozulacak. Çocuklar, ‘Yüzümüzü nasıl yıkayacağız’ deyince ’Islak mendille silin’ diyoruz. Bu noktadayız. Kuyu suyu ile duş almak da çok zararlı. Burada bir yaşam var, yetkililerin bunu görmesini istiyoruz. Yetkililer artık sesimizi duysun. Çok sıkıntılıyız. Su olmazsa hayat olmaz, çocuklarımız yakında hastalıktan kırılacak diye korkuyoruz. Daha önce sitedeki tüm çocuklar aynı anda hastalandı, bu sudan kaynaklı mı bilmiyoruz ama öyle düşünüyoruz. Tüm makinelerimize filtre taktık, filtreleri çıkardığımızda o kadar iğrenç bir görüntü var ki, biz bu problemin bir an önce çözülmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.