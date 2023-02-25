Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın bir müttefiki olduğu bilinen Lukaşenko, Rusya’nın saldırıya uğraması halinde Moskova’nın yanında savaşacaklarını söylemişti.

Xi ve Lukaşenko geçtiğimiz Eylül ayında Özbekistan’ın başkenti Semerkant’ta gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinin oturum aralarında bir araya gelmişti.

Belarus Devlet Başkanlığı Basın Servisi, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko’nun 28 Şubat-2 Mart tarihlerinde Çin’e resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying de yaptığı açıklamada, Lukaşenko’nun Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in daveti üzerine ülkeye geleceğini belirtti.

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