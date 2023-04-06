Süper Lig’de Galatasaray ve Antalyaspor formaları giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lukas Podolski, formasını giydiği Gornik Zabrze’ye destek vermek için Altınordu’nun düzenlediği U12 İzmir Cup’ı yerinde takip edecek.

Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde gerçekleşecek U12 İzmir Cup’a 22 ülkeden 72 takım ve yaklaşık bin 500 sporcu katılacak. Dev turnuvaya tanıdık birçok isim gelirken, şu an Gornik Zabrze forması giyen Lukas Podolski, kulübünün U12 takımını desteklemek için U12 İzmir Cup’ta bulunacak. Yarın başlayacak turnuva için İzmir’e gelen 37 yaşındaki futbolcu, turnuvanın start almasıyla Altınordu FK İsmet Orhunbilge Tesisleri’ndeki yerini alacak.

Dev kulüpler yerlerini almaya başladı

Organizasyonda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor’un yanı sıra Bayern Münih, Athletic Bilbao, Juventus, PSG, Ajax, Porto gibi tanınmış kulüpler yer alacak.