Çanakkale’de olta ile tutulan lüfer kilosu 350 liradan satılırken, tanesi 35, 3 tanesi 100 liradan satılan palamut sezon sonuna gelindiği için şu anda tezgahlarda tanesi 80 ile 90 lira arasında satılıyor.

Çanakkale’de olta ile tutulan lüfer kilosu 350 liradan satılırken, tanesi 35, 3 tanesi 100 liradan satılan palamut sezon sonuna gelindiği için şu anda tezgahlarda tanesi 80 ile 90 lira arasında satılıyor.

Çanakkale’de balıkhalindeki balıkçı tezgahlarında balık bolluğu yaşanırken, denizlerin prensi lüfer ve palamut balığının fiyatları ise cep yakıyor. Havaların geç soğuması sebebiyle akımı geciken lüfer olta ile tutulurken, tezgahlarda kilosu 350 liradan yerini aldı. Palamut ise bol olduğu dönemde tanesi 35 lira, 3 tanesi 100 liradan satılırken, akım sonuna yaklaşılması sebebiyle tezgahlarda tanesi 80 ile 90 liradan satılıyor.

Çanakkale’de balıkhali esnaflarından Volkan Kaşıkçı, “Lüferde beklenen akım gerçekleşmedi. Geç kaldı. Onun için fiyatları çok yüksek. Lüferin kilosu şuanda 350 lira. Havalar yeni yeni soğumaya başladı. Lüferin fiyatının da ilerleyen günlerde düşeceğini tahmin ediyoruz. Piyasada lüfer diye satılan balıklar var. Onlar da sarıkanat, kilosu 200 liradan satılıyor.” dedi.

Palamut balığının akım sonuna gelmesinden dolayı tezgahlarda fiyatlarının arttığını da belirten Kaşıkçı, “Palamut bir akım balığı, artık palamutta bu akımın sonuna yaklaştı. Onun için fiyatlar yükseldi. ’Yok’ dememek içinde tezgahlarımızda bulunduruyoruz. Palamut ilk çıktığı zaman 3 tanesi 100 liraydı. Şuanda akım sonuna gelindiği için tanesi 80 ile 90 liraya kadar çıktı. Palamut azaldı. Palamut yerini lüfere bırakacak derken bizi yanılttı.” diye konuştu.

Balıkhalinde tezgahlarda çipura kilosu 120, uskumru 130, hamsi 50, tekir 100, mezgit 70, istavrit 100, zargana 70, çinekop ise 100 liradan satılıyor.