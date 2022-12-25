Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray’ın evinde oynadığı İstanbulspor maçın öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyordu. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Sacha Boey ve Lucas Torreira ceza sınırında bulunan isimlerdi. Mücadelenin 89. dakikasında oyundan çıkarken sarı kart gören Torreira, 16. haftada deplasmanda oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

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