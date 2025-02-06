İstanbul’dan Lübnan’a, oradan da yaptığı işten alacağı para için İsrail’e geçmeye çalışırken düzenlenen hava saldırısında öldürülen Sezer Özdemir’in cenazesi memleketi Kırşehir’de defnedildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan girişimlerle cenazesi teslim alınan Sezer Özdemir için Kırşehir’in Kaman ilçesindeki Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Özdemir ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Özdemir’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Cuma Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Sezer Özdemir’in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’dan İsrail’e yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İşçilerin cenazeleri, Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleri sonucu teslim alınmıştı.