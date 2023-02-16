Lübnan’da mevduat sahipleri, başkent Beyrut’ta banka şubelerine saldırarak ateşe verdi.

Lübnan’da mevduat sahipleri, başkent Beyrut’ta banka şubelerine saldırarak ateşe verdi.

Lübnan’da 2019’dan bu yana devam eden ekonomik kriz nedeniyle para çekim işlemlerine getirilen kısıtlamalara yönelik protestolar ile banka şubelerine saldırılar devam ediyor. Başkent Beyrut’ta bir araya gelen mevduat sahipleri, banka şubelerine saldırarak ateşe verdi. Lastik yakarak yolları kapatan göstericiler, an az 6 banka şubesini hedef aldı. Mevduat sahiplerini temsil eden bir lobi olan Mudilerin Çığlığı’ndan (Depositors Outcry) bir sözcü, Lübnan lirasında bugün rekor düşüş yaşanmasının ardından protestoların patlak verdiğini ifade etti. Protestoların patlak verdiği bölgelere çok sayıda itfaiye ve güvenlik gücü sevk edildi.

Lübnan lirası, 2019’da ülkede patlak veren ekonomik krizin ardından bugüne kadar yüzde 98 değer kaybetti. Lübnan, Nisan 2022’de Uluslararası Para Fonu’ndan kurtarma paketi almak için adım atmış fakat yaklaşık bir yıl sonra Lübnan paket için gereken reformları gerçekleştirememişti.