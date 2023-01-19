Lübnan Meclisinde gerçekleştirilen 11’inci oturumda da adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle yeni cumhurbaşkanı seçilemedi.

Lübnan Meclisinde gerçekleştirilen 11’inci oturumda da adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle yeni cumhurbaşkanı seçilemedi.

Lübnan’da ülkenin 14’üncü cumhurbaşkanını seçmek için gerçekleştirilen 11. oturumda da hiçbir aday yeterli oy alamadı. Mecliste, 31 Ekim 2022’de görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Michel Aoun’ın yerine gelecek ismi seçmek için düzenlenen oturuma 128 milletvekilinden 111’i katıldı. Oturumda Michel Moawad 34 oyla en çok oyu alırken, İsam Halife 7, Ziyad Barud 2, Salah Hanin 1 oy aldı. 67 oyunda geçersiz sayıldığı oturumda çoğunluk sağlanamadı. 12.turun ne zaman yapılacağına dair açıklama yapılmazken, 11’inci oturumda da cumhurbaşkanı seçilememesi üzerine bağımsız milletvekilleri Nejat Saliba ile Melhem Halef’in 12. oturuma kadar parlamentoda oturma eylemi yapacağı öğrenildi.

Lübnan eski Cumhurbaşkanı Michel Aoun da 31 Ekim 2016’da mecliste düzenlenen 46’ncı oturumun sonunda cumhurbaşkanı seçilebilmişti.