Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede geçtiğimiz yıl 8 Ekim’den bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 23’e yükseldiğini bildirdi.

İsrail Gazze Şeridi’nde ve Lübnan’da yoğun saldırılar düzenliyor. Sivilleri hedef alan İsrail güçlerinin kanlı saldırıları nedeniyle bilanço günden güne ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede geçtiğimiz yıl 8 Ekim’den bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 23’e, yaralananların sayısının 9 bin 526’ya yükseldiği bildirildi. Açıklamada, ölenlerin 127’sinin çocuk, 261’inin ise kadın olduğu aktarıldı.