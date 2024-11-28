Lübnan ordusu, İsrail’in dün yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını defalarca ihlal ettiğini belirterek, “İsrail düşmanı, Lübnan topraklarını hedef alarak anlaşmayı defalarca ihlal etti” dedi.

Lübnan ordusu, dün İsrail ve Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının İsrail ordusu tarafından defalarca ihlal edildiğini açıkladı. Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Dün ve bugün, ateşkes anlaşması ilan edildikten sonra, İsrail düşmanı hava ihlalleri ve çeşitli silahlarla Lübnan topraklarını hedef alarak anlaşmayı defalarca ihlal etti" ifadeleri kullanıldı. Ordu, ihlalleri ilgili makamlarla birlikte "takip ettiğini" açıkladı.

Ateşkes dün yürürlüğe girmişti

İsrail ve Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşması, dün TSİ 05.00’da yürürlüğe girmişti. Anlaşmaya göre, İsrail Lübnan’a karadan, denizden veya havadan herhangi bir askeri saldırı gerçekleştirmeyecekti.