Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in dün Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılarda 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 93 kişinin ise yaralandığını aktardı.

İsrail, Lübnan’da saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan’ın güneyinde dün düzenlediği saldırılarda 23 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, saldırıların Nataba, Bekaa, Baalbek-Hermel, Lübnan Dağı ve kuzeyindeki köylere düzenlendiği kaydedildi.

Öte yandan Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail’e ateşkes için baskı yapılması çağrısında bulundu. Mikati, ABD ve Fransa’nın ateşkes için gösterdikleri çabaları desteklediğini belirtti.