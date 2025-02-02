Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü’nde, lösemili çocuklar ve ailelerine yönelik kapsamlı bir çalıştay düzenlendi. Yarıyıl tatili kapsamında Ankara’daki LSV Eğitim Kurumlarından gelen lösemi ve kanseri yenmiş çocuklar, Bursa’nın tarihi yerlerini gezdi. Ayrıca ebeveynler için lösemi ve tedavi sonrası destek mekanizmalarına dair bilinçlendirme seminerleri gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Lösemi ve kanser tedavisi sonrasında iyileşen ve eğitimlerine Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV’inkoleji olan LSV Eğitim Kurumları’nda devam eden öğrenciler Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü’ nde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. 2 Kasım 2024’ te Bursa’ da açılan LÖSEV Köy Enstitüsü’sü, lösemili çocuklara doğa ve bilimle iç içe bir ortam sunuyor. LSV Eğitim Kurumları’ ndanBursa’ ya gelen öğrenciler burada eğlenceli zaman geçirirken bir yandan eğitimlerine devam etti.

LÖSEV yarıyıl etkinlikleri kapsamında LSV Eğitim Kurumları öğrencileri Bursa’ da yaşayan vakfa kayıtlı lösemili kardeşleriyle bir araya geldi. İki gün süren LSV Eğitim Kurumları öncülüğünde düzenlenen Çocuk Çalıştayı’ nda lösemili çocuklar aileleriyle birlikte eğitim sınıflarında bilim, sanat ve doğa temalı etkinliklere katıldı. Atölye çalışmalarında el becerilerini geliştiren çocuklar, drama ve planetaryum atölyelerinde ise hayal gücülerini kullanarak eğlenceli vakit geçirdi. Bu etkinlik çocukların eğitimine katkı sağlarken aynı zamanda onların moral ve motivasyonlarını yükseltmeyi amaçladı.

EBEVEYNLER İÇİN BİLİNÇLENDİRME SEMİNERLERİ

Etkinlik kapsamında ayrıca, ebeveynler için de bilinçlendirme seminerleri düzenlendi. Hem LSV Eğitim Kurumları eğitmenleri hem de uzmanlar tarafından verilen bu seminerlerde, lösemi ve tedavi sonrası destek mekanizmaları konusunda bilgiler paylaşıldı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Çüçen ise, “Çocuklar için Felsefe” programının temel ilkeleri ve çocukların eleştirel düşünme becerilerini nasıl geliştirebileceği konusunda kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

LÖSEV yetkilileri, bu tarz etkinliklerin lösemili çocukların moral ve motivasyonunu artırdığını, aynı zamanda sosyal hayata adaptasyonlarını desteklediğini belirtti. LSV Eğitim Kurumları yetkilileri de gelecekte benzer projeleri hayata geçirmek için çalışmaların devam edeceğini duyurdu.

Etkinliğe katılan aileler ve çocuklar, LÖSEV’in sunduğu bu fırsat sayesinde hem eğitim aldı hem de unutulmaz anılar biriktirdi.