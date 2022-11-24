Selahattin Karaağaçlık, “Az önce benzin almıştım. Aracın yakıt sensörünü LPG’den benzine geçirdim. Araç çekiden düştü ve birden alev almaya başladı” diye konuştu.

Olay, Hıdırağa Mahallesi Çorlu-Ergene yolu Çırak Bayırı mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Selahattin Karaağaçlık idaresindeki otomobilin motor kısmı birden alev aldı. Sürücü araçtan çıkarak kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışırken, bu sırada yoldan geçen gazeteci Metin Engin itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

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