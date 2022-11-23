Muğla’nın Menteşe ilçesinde seyir halindeyken alev alan LPG’li otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde seyir halindeyken alev alan LPG’li otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Olay, Orhaniye Mahallesi Menteşe Kaymakamlığı önünde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 48 AAN 776 plakalı otomobilde yangın çıktı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının LPG kaçağından çıktığı iddia edilirken, vücudunda hafif yanıklar meydana gelen araçtaki A.Y.T. ve B.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.