Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde LPG’li aracın tamir esnasında alev alması neticesinde çıkan yanında 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Düzce’de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı Düzce’de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Olay, Bozkurt ilçesi Yeni Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamir edildiği sırada LPG’li araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yanında bulunan iki otomobile daha sıçradı. Yangında 3 araç kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yanan araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi.