Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde LPG yüklü tanker devrildi.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde LPG yüklü tanker devrildi.

Kazan, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kapaklı’nın Pınarça Mahallesi’nde seyir halinde bulunan LPG yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıktı. Devrilmek üzere olan tankeri gören çevredekiler durumu itfaiye ekipleri, jandarma ekipleri ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Jandarma ekipleri bir süre kazanın yaşandığı yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Tanker kontrollü bir şekilde kaldırılırken, yapılan inceleme sürüyor.