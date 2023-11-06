Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’Bursa Günlüğü Hikaye Yarışması’ Lozan Mübadelesi’nin 100. yıl temasıyla yapıldı. Birinci olan hikaye yazarı 15 bin lira ödül kazandı.

Lozan Mübadelesi’nin 100. yılı münasebetiyle; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Basın ve Yayın Şube Müdürlüğü tarafından Bursa Günlüğü Hikâye Yarışması düzenlendi. Yarışma sonuçları Mudanya’da açıklandı. Yarışmada birinci olan Saadet Küçük 15 bin lira, ikinci olan Oğuz Mutlu 10 bin lira, üçüncü olan Seval Özdemir 5 bin lira para ödülü kazandı. Ayrıca Nilar Gök, Hatice Öztop Büber’e de 2 bin 500 lira teşvik ödülü verildi.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa Osmanlı’nın devlet olma yolunda kök saldığı ilk resmi başkent. Ecdadımızın Bursa’da diktiği ulu çınar 3 kıta 7 iklime uzandı. Nice millet yüzyıllarca huzur ve barış içinde yaşadı. Yunus Emre’nin torunları gittiği her yere barışı götürdü. Sarı Saltuk’un izinde Balkanlara giden Evladı Fatihan o topraklar için çalışan Alperen ruhlu insanlardı. Alperenler, Balkanları ihya ve inşa etti. Aramızda Balkan sivil toplum kuruluşlarının çok kıymetli temsilcileri var. Rumeli’yi mamur eden ecdadın torunları var. Rumeli’nin her karışını vatan toprağı yapmak için çalıştılar. Balkanlarda huzur bozuldu. İsyanlar, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı derken Balkanlardan Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerine kardeşlerimiz göç etti” dedi.

“Yakın zamanda baskılara dayanamayan kardeşlerimizin göç ettiğini sizler de çok iyi biliyorsunuz. Nice hatıraları dinledik. Nicelerine şahit olduk. İnsanın doğup büyüdüğü topraklardan ayrılmak zorunda kalması, o ülkeye pasaportla gitmesi aslında ne kadar hazin” diyen Başkan Aktaş, “Biz Bulgaristan’ı farklı bir ülke olarak görüyoruz ama orayı gördüğümüzde sanki bir Türk köyünde, kasabasında, ilçesinde kendinizi hissedersiniz. Bursa Osmanlı’nın özeti gibidir. Kuzeyden güneye, doğudan batıya herkes Bursa’da bir araya geldi. Bursa Balkanların özeti gibidir. Bir yönümüz Balkanlara dönük. Balkanlardaki soydaşlarımızı ve kardeşlerimizi ihmal etmedik. Türk tarihinden kültüründen, sanatından iz ve eser görürüz. Balkanların her yerine dal budak salmışızdır. Bursa’nın birçok yerinde Balkanları hissediyoruz” diye konuştu.

Mübadele ve muhacir denilince akla ilk gelen yerin Mudanya olduğunu sözlerine ekleyen Aktaş, “Her ilçe ayrı ama biz hiçbir ilçeyi birbirinden ayırt etmiyoruz. Nerede bir ihtiyaç varsa Mudanya’da onu gidermek için bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Yıllardır sorun olan, 12 yıldır bozulan Güzelyalı planlarını çıkardık. Çağrışan planları onaylandı. Sahili baştan sona yeniledik. Gençlik Merkezi’miz var. Şükrü Çavuş Aile Destek Merkezi hanımefendiler başta olmak üzere Mudanyalıların uğrak yeri oldu. Altyapı çalışmaları kırsalda ve merkezde yoğun olarak devam ediyor. Kadın kooperatiflerimizin desteklenmesi, tarımla ilgili desteklerle türlü faaliyeti hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü; “Hem Cumhuriyetimizin hem de Lozan Mübadili’nin 100.yılı olduğu için birçok etkinlik yaptık. Cumhuriyet sadece çok popüler sanatçılarla konser vermekten ibaret değildir. Konserler tabiî ki verilecektir. Ama Cumhuriyetin anlaşılması, gelecek nesilleri doğru sağlıklı taşınması sadece yapılacak popüler konserlerle aşılacak bir konu değildir. Bu manada farklı etkinlik, aktivite, yarışma, törenler, programlar gerçekleştirdik. Bursa Günlüğü Hikaye Yarışması da bunlardan birisidir. Türkiye’nin bir çok yerinden talep gelmiştir. Soydaşlarımızı ve kardeşlerimiz konu edinen hikaye yarışması düzenledik. Balkan muhacirleri hayat hikâyesi ve mücadelelerini tekrar gündeme getirmeye çalıştık”

Mübadelenin çok şey ifade ettiğini aktaran Aktaş, “Ben o hikâyelerin çoğunu dinlediğimde duygulanmışımdır. Sadece Balkan göçü değil, Abhazya’dan, Kafkasya’dan yaşanan göçler de aynı. Hepsinin altında zulüm, asimilasyon, baskı, dini yaşayamama var. İnsanların vatanlarının değiştirmesi ne kadar zor. Biz de bu hikayeleri açıkçası yarışma formatında değerlendirmek istedik. Büyük teveccühle gelen hikayelerimizi seçici kurul değerlendirdi. 5 kişilik heyet büyük bir titizlikle değerlendirdiler. Gelecek nesillere aktarmak lazım. Cumhuriyet de böyle kazanıldı. Bu özel gün vesilesiyle Cumhuriyetin banisi kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyorum” dedi.