Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından oluşturulan ’İyilikler Tırı’ kanserli çocuk ve yetişkin hastalara yardım dağıtmak için Elazığ’a geldi.

LÖSEV, Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardım ulaştırmaya devam ediyor. Valilik Meydanında hasta aileleri ile buluşan İyilikler Tırı, birçok ailenin yüzünü güldürdü. Bağışlarla ulaştırılan oyuncak, bebek bezi, ayakkabı, giysi, takı, kırtasiye malzemesi, mobilya gibi birçok ürünü ailelere ulaştıran İyilikler Tırı, uzun kuyrukların oluştuğu eşya ve koli stantlarında 20 kişilik Elazığ ekibi, 120 ailenin ihtiyaç duydukları ürünlerden yararlanmalarını sağladı.

İyilikler Tırı Projesi hakkında bilgi veren Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Kurumsal İletişim Yönetmeni Sinan Aras, "Bugün Elazığ’dayız, İyilik Tırımızla birlikte ailelerimize yardımları iletiyoruz. Rotumuz Sivas, Malatya, Elazığ, Erzurum, Erzincan ve Kars olmak üzere devam ediyor. Bugün Elazığ’da 120 ailemizle bir araya geldik. Vakfımıza kayıtlı aileler, burada İyilik Tırımızdan gıda kolilerini, kırmızı et, hijyen paketleri, ayakkabı ve kıyafet gibi ne ihtiyaçları varsa temin edebiliyorlar. Kanserli ve lösemili çocukların ve yetişkin hastaların her daim arkasındayız. Löseminin, kanserin en büyük dermanı kırmızı ettir. Lösemili çocuklarımız iyileşmek için o kırmızı eti yemek zorundalar. Kurban döneminde almış olduğumuz bağışlarımızı 12 ay boyunca çocuklarımıza taze et olarak sunuyoruz. Son olarak, LÖSEV asla elden para toplamaz. Lütfen dolandırıcılara inanmayın. yapılan bütün bağışlar kurumsaldır ve banka kanalıyla gerçekleştirilir” dedi.

Sosyal Hizmetler Sorumlusu Gülbeyaz Vural ise valilik meydanında konuşlandırdıkları İyilikler Tırı ile Elazığ’daki ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırdıklarını kaydetti.