LÖSEV, her yılbaşında olduğu gibi bu yıl da lösemili çocuklar ve aileleri için anlam dolu yılbaşı etkinlikleri düzenliyor. Bu yıl da tüm çocukların ortak dileği sağlık oldu.BURSA (İGFA) - LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Türkiye’nin dört bir yanında düzenlediği yılbaşı etkinlikleriyle lösemi ve kanser ile mücadele eden çocukların ve yetişkin hastaların yanında yer alıyor. Bu kapsamda, hastanede ve evde tedavisine devam eden çocuklar ve yetişkin kanser hastaları için özel etkinlikler düzenleniyor. Etkinliklerde, çocukların önceden belirlenen dilekleri yerine getiriliyor ve sürpriz hediyeler veriliyor.

LÖSEV yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kanser, yaş ve sosyoekonomik statü fark etmeksizin herkesi tehdit eden küresel bir sorun haline geldi. Sağlıklıyken bile sevdiklerimizin ilgisine ve desteğine ihtiyaç duyarız. Ancak uzun soluklu bir mücadele gerektiren lösemi ve kanser gibi hastalıklarda moral ve motivasyon her şeyden önce gelir. Bu nedenle, yılbaşında da çocuklarımızı ve ailelerini yalnız bırakmıyoruz. Tedavisi devam eden çocuklarımızın yanı sıra hastalığı yenmiş olan çocuklarımızı ve gençlerimizi de bu coşkuya ortak ediyoruz. Bu sayede, çocuklarımız ve gençlerimiz büyük bir ailenin parçası olmanın verdiği dayanışma ruhuyla hastalığın olumsuz etkilerinden uzak kalabiliyor, umut dolu bir gelecek için mücadelelerine devam edebiliyor. Bu vesileyle, yıl boyunca desteklerini esirgemeyen tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyor, herkese sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyoruz.”