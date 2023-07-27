Lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak üzere ulusal düzeyde çalışmalar yürüten LÖSEV kanser tedavisi gören kişiler ve ailelerine yönelik olarak Bartın’da seminer düzenledi.

Bartın Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak katılan Psikolog Fatma Arslan konuşmasında; kanser hastalıklarının tedavisinde en önemli faktörün moral olduğunu, bu nedenle ailelerin kanser tedavisi gören hastaların moral ve motivasyonunu en üst seviyede tutmak için gayret göstermelerinin önemine değindi.

Seminerde; hasta ve hasta yakınları tedavi süreçlerinde yaşadıkları sorunları paylaştılar.

Seminer sonunda Psikolog Fatma Arslan; hasta ve hasta yakınlarına nefes egzersizleri tekniklerini uygulamalı olarak göstererek, yoğun stres altında olduklarında ve kendilerini iyi hissetmedikleri durumlarda bu nefes egzersizlerini uygulayarak rahatlayabileceklerini aktardı.

Kanser hastası yakını olup seminere katılım sağlayan vatandaşlar yapılan sunum ve bilgilendirmelerin oldukça faydalı olduğunu ifade ederek LÖSEV yetkilileri ve seminerin gerçekleşmesinde emeği olanlara teşekkürlerini ilettiler.