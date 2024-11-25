LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Bursa’ da gönüllü öğretmenleri için özel kutlama düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa’da geçtiğimiz ay açılışı gerçekleşen LÖSEV Lösemili Çocuklar Doğa ve Bilim Köy Enstitüsü, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir kutlama düzenledi. Vakıf bünyesinde gönüllü olarak görev yapan öğretmenler ve İnci Projesi gönüllü eğitimcileri Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü’ nde bir araya geldi.

LÖSEV Bursa İl Koordinatörü Sakarya: “Ulaşamadığımız, Yardım İletemediğimizHiçbir Hasta Kalmasın İstiyoruz.”

LÖSEV Bursa İl Koordinatörü Aslı Metin Sakarya etkinlikte yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Sizlerin destekleri bizler için çok kıymetli. Şu anda Türkiye de yüz bini aşkın kayıtlı hasta var. Ve ne yazık ki her geçen sene bu sayı artmakta. Biz LÖSEV olarak hiç durmadan hiç yorulmadan mücadelemize devam ediyoruz. İstiyoruz ki ulaşamadığımız, sosyal yardımlarımızı iletemediğimiz hiçbir hasta kalmasın. İşte bu noktada sizlerin gönüllülük destekleriniz çok kıymetli. Bizim ulaşamadığımız yerlerde mutlaka gönüllülerimiz ulaşıyor.”

İnci projemiz kapsamında öğretmenler ve öğrencilerle birlikte hayata geçirilen projelere dikkat çeken Sakarya: “Siz kıymetli öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile beraber güzel ortak projeler yapıyoruz. Bu sayede daha çok çocuğun hayatına, daha çok hastanın hayatına birlikte dokunuyoruz. Bir kez daha sizlere, desteklerinize teşekkür etmek isteriz. Bugün bir araya geldiğimiz Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü’ nde de yine çocuklarımıza güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz. LÖSEV ve Lösemili Çocuklarımız adına sizlere bir kere daha teşekkür ediyor, sizler iyi ki varsınız diyorum.” ifadelerini kullandı.

Doğa ve Bilimin Ortasında Anlamlı Buluşma

Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü’nde düzenlenen etkinlikte öğretmenlerle birlikte pasta kesildi ve hediyeler takdim edildi. Kutlama sonrasında öğretmenler, köy enstitüsünü gezerek vakfa kayıtlı iyileşmiş çocuklara gönüllü eğitim verecekleri sınıfları yerinde görme fırsatı buldu.

Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, LÖSEV gönüllülerinin emeğinin ne kadar değerli olduğu bir kez daha vurguladı. Gönüllü öğretmenler, eğitim verdikleri her çocukta bir umut ışığı yakarken, LÖSEV de bu ışığın büyüyerek yayılmasına destek olmayı sürdürüyor.