LÖSEV, Almanya’daki kuruluşunu Berlin’de düzenlenen bir gala gecesi ile kutladı. Titanic Chaussee Hotel’de gerçekleştirilen bu özel etkinlik keyifli anlara sahne oldu. Lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklar için umut ve dayanışma çağrısı yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı dünya genelinde lösemi hastası çocuklara yardım eli uzatmak ve daha geniş bir kitleye ulaşmak amacıyla Almanya’nın başkenti Berlin’de LÖSEV Stiftung gGmbh olarak kuruldu. LÖSEV’in tanıtım videoları ve lösemi tedavisini başarıyla tamamlamış çocukların sahne aldığı özel bir gösteri ile konuklar duygusal anlar yaşadı. Gecenin sonunda, ünlü sanatçı Zeynep Avcı’nın verdiği konserle birlikte katılımcılarla beraber keyif dolu vakit geçirildi.

LÖSEV ALMANYA YETKİLİLERİNDEN ÇAĞRI: BU ÖNEMLİ GÜNDE YANIMIZDA OLMANIZDAN ONUR DUYARIZ!

LÖSEV Almanya Şubesi’nin düzenlediği bu anlamlı gecede, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, LÖSEV’in kurucusu ve LÖSEV Stiftung gGmbH Genel Müdürü Pediatrik Hematolog-Onkolog Dr. Üstün Ezer konuşma yaptı. Dr. Ezer, vakfın Almanya’da lösemili çocuklara ve ailelerine yönelik misyonu ve hedeflerini paylaştı.